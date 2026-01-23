Apartamentos RD se une a la Alcaldía de Verón Punta Cana en FITUR 2026 para impulsar inversión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Apartamentos RD anunció su participación como colaborador oficial de la Alcaldía de Verón Punta Cana, durante la edición numero 46 de la feria internacional de Turismo (FITUR), una iniciativa que reafirma su compromiso con el desarrollo urbano ordenado, la inversión responsable y el crecimiento sostenible de uno de los municipios con mayor proyección de la República Dominicana.

La presencia de Apartamentos RD en este espacio institucional del marco ferial, responde a una alianza estratégica entre el sector privado y la administración local, orientada a fortalecer los vínculos entre autoridades, residentes e inversionistas nacionales e internacionales. El objetivo común es acercar información confiable, servicios especializados y oportunidades reales que impulsen el progreso económico y social de Verón - Punta Cana.

Desde el stand de la Alcaldía, Apartamentos RD tendrá una participación activa en la difusión de proyectos inmobiliarios, brindando asesoría experta y orientación personalizada sobre el potencial de inversión en la zona. Esta colaboración busca no solo promover el mercado inmobiliario, sino también educar y acompañar a quienes apuestan por un crecimiento planificado, alineado con las normativas urbanas y la visión de desarrollo de los municipios.

"Punta Cana se ha consolidado como uno de los destinos turísticos y de inversión más atractivos del Caribe, gracias a su dinamismo económico, infraestructura en expansión y alto interés internacional. En ese contexto, la participación de Apartamentos RD aporta valor al posicionamiento del municipio como un territorio de oportunidades, donde la inversión inmobiliaria se convierte en un motor clave para el desarrollo sostenible", expresó Robert De La Cruz, CEO y fundador de Apartamentos RD.

Con esta iniciativa, Apartamentos RD continúa fortaleciendo su visión de contribuir al progreso del país, apostando por alianzas estratégicas que generan impacto positivo, promueven la transparencia y fomentan el desarrollo a largo plazo. La empresa reafirma así su rol como un actor comprometido con el crecimiento responsable del sector inmobiliario dominicano y con el futuro de comunidades como Verón y Punta Cana.