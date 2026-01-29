Arajet transportó 1.4 millones de pasajeros el año pasado

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La línea aérea Arajet transportó el año pasado 1, 480,278 pasajeros, lo que refleja un incremento de 37% en relación al 2024, informaron ayer sus ejecutivos, quienes anunciaron, además, que la proyección este año es llegar a los 2 millones de transportados.

De los 1.4 millones de pasajeros, más de 1.2 millones volaron desde o hacia la República Dominicana, lo que demuestra el impacto directo de operación en el turismo y la conectividad del país, señalaron.

“El 2025 fue un año extraordinario para Arajet”, dijo Víctor Pacheco, CEO de la línea aérea dominicana.

Detalló que los destinos con mayor movimiento de pasajeros fueron Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Miami, São Paulo, Newark, Cancún y San Juan, mientras que los países con mayor tráfico fueron Colombia, México, Estados Unidos, Argentina y Perú.

Asimismo, agregó que entre julio y diciembre de 2025 Arajet se posicionó como la tercera aerolínea más importante en movimiento de pasajeros desde y hacia la República Dominicana.

Pacheco auguró que para el año 2028 tendrían una flota de 25 aeronaves volando.

“Estamos en proceso para cerrar un negocio para adquirir 20 aviones o más, para continuar nuestro crecimiento”, agregó.

Dijo que será necesario fortalecer los demás aeropuertos del país, porque se visualizan operando en otros aeropuertos.

Los directivos de la aerolínea dijeron también que para este año proyectan superar los 1,000 puestos de trabajo directos y los 2,500 indirectos en donde operan.