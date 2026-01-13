Arajet logra certificación como aerolínea de IATA

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tras 30 años de ausencia de aerolíneas dominicanas en el directorio de miembros de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Arajet anunció que ha logrado recibir el certificado de membresía IATA, el principal organismo de representación global de aerolíneas.

Peter Cerda, vicepresidente Regional para Las Américas de IATA, dijo que “ser miembro IATA es un hito que le permite a las aerolíneas ofrecer más beneficios para los pasajeros, sobre todo aumenta conectividad y opciones mediante futuros acuerdos con aerolíneas miembros y socios de la cadena de valor”.

De su lado. Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, dijo “esto impulsa nuestra capacidad para ampliar acuerdos interlínea y optimizar procesos para ofrecer conexiones más simples y confiables a precios accesibles”.