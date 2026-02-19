Aseguran nueva Ley Minera impulsará sector

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La aprobación de una nueva Ley Minera —cuyo proyecto será sometido al Congreso en la próxima legislatura— impulsará el crecimiento del sector minero en el país, el cual actualmente aporta el 1.8 % del producto bruto interno (PIB).

Así se expresaron, de forma separada, el ministro de de Energía y Minas, Joel Santos y el presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), Pedro Esteva.

Esteva afirmó que la nueva Ley Minera establece las reglas de juego que permitirán al sector operar con el rigor, la transparencia y la agilidad que el siglo XXI exige.

“La minería responsable requiere de un Estado con autoridad técnica y procesos claros, que aseguren que cada operación sea un ejemplo de orden y legalidad”, afirmó.

El país, dijo, tiene 287 solicitudes de exploración minera detenidas en un limbo administrativo, lo que no responde a criterios de prudencia ambiental, sino, a la falta de controles modernos, claros y verificables, con instituciones fortalecidas y procesos eficientes.

En tanto que, Santos dijo que la Ley Minera vigente resulta bastante obsoleta para las necesidades actuales del país, por lo cual un nuevo marco legal debería agilizar la permisología, aspecto sumamente importante para atraer inversión.

Consideró que la nueva ley atraería inversión y que podría duplicar la participación del sector minero en el PIB.

Aclaró que la iniciativa de modificación de la Ley Minera es una propuesta del Poder Ejecutivo y que Camipe ha trabajado junto al Estado.

Esteva y Santos hablaron durante la presentación del documento técnico “Una nueva ley minera: reglas claras para el desarrollo de la República Dominicana”.

En la actividad, hubo un panel moderado por Iban Campo, director general de LLYC en República Dominicana.

Participaron Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe; el padre jesuita Eugenio Rivas, rector del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó (ISPFB); Eduardo Verdeja, presidente de la Sociedad Dominicana de Geología; Roberto Despradel, de Despradel & Asociados y Roberto Herrera, presidente del Fondo Agua Santo Domingo.

Los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un sistema con plazos definidos, mayor coordinación interinstitucional y mecanismos de fiscalización científica que fortalezcan la transparencia y la confianza pública. Esa última, es vital.