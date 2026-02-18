Santo Domingo Motors designa a Auto Pintura Robles SDQ como su taller autorizado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo Motors, empresa líder del sector automotriz, anunció una alianza estratégica con Auto Pintura Robles, referente en el servicio de desabolladura y pintura en la República Dominicana, designando como su taller autorizado para estas especialidades en las marcas que representa.

A través de este acuerdo, Auto Pintura Robles SDQ asumió la gestión y operación del taller de servicios de reparaciones de carrocería en las localidades de Santo Domingo Motors desde el pasado 15 de enero. La alianza contempla la activación de Auto Pintura Robles en Santiago, optimizando tiempos y facilitando el acceso para los clientes en la zona norte del país.

El presidente ejecutivo de Santo Domingo Motors, Aníbal Rodríguez, destacó que "nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes, y esta alianza con un líder como Auto Pintura Robles SDQ nos permite mantener la calidad y especialización de los servicios de reparaciones en el ámbito de desabolladura y pintura de nuestras marcas”.

Manifestó que esa empresa está enfocada en ofrecer soluciones de vanguardia y asegurar que cada vehículo sea reparado con piezas originales y servicios bajo los estándares del fabricante, manteniendo las prestaciones de origen y reafirmando nuestro compromiso con la excelencia."

La empresa invitó a sus clientes a contactar a Auto Pintura Robles, tanto en Santo Domingo como en Santiago, a fines de programar su cita, así como también a consultar sus redes sociales para mayor información.

Sobre Santo Domingo Motors

Fundada en 1920, Santo Domingo Motors representa y comercializa en República Dominicana las marcas de vehículos Chevrolet, Cadillac, Suzuki, Nissan e Infiniti, y la de motocicletas Yamaha. Además, ofrece un completo paquete de servicios que abarca desde la recepción de vehículos, financiamiento y seguros para una adquisición conveniente y segura, hasta un variado portafolio de accesorios y servicios complementarios.

Sobre Auto Pintura Robles

Auto Pintura Robles es una empresa dominicana especializada en desabolladura y pintura de vehículos, pionera en la implementación de cabinas de secado y equipos de enderezado de chasis para garantizar acabados con estándares internacionales.

Fundada en 1995 en Santiago, ha mantenido desde sus inicios un enfoque en la innovación técnica y la calidad del servicio. Desde 2004, bajo la gestión de la familia González Rodríguez, la empresa ha fortalecido su liderazgo en el sector mediante la modernización de sus procesos y la incorporación de tecnología de última generación, consolidándose como un referente en el mercado automotriz.