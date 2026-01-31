Así está el dólar hoy 31 de enero, según el Banco Central

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dólar estadounidense se cotiza este sábado 31 de enero con una tasa de compra de RD$62.7814 y una tasa de venta de RD$63.4346, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La entidad monetaria informó que estas tasas corresponden al cierre del mercado del jueves 30 de enero de 2026 y servirán como referencia para las operaciones cambiarias de las instituciones financieras hasta el día 2 de febrero de 2026, en cumplimiento de lo establecido en el Literal b del artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre de 2002.

El Banco Central explicó que los valores publicados son el resultado del promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques. Asimismo, precisó que estas cifras no contemplan transacciones correspondientes al mercado de derivados financieros.

De igual manera, la institución recordó que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, emitida el 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será la utilizada para la revaluación diaria de los activos y pasivos en moneda extranjera del sistema financiero nacional.

Estas tasas oficiales son utilizadas como referencia clave para operaciones comerciales, financieras y contables, así como para el seguimiento del comportamiento del tipo de cambio en la economía dominicana.