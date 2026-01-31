DGII informa nuevas reglas tributarias para asalariados en 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó mediante comunicado oficial que las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 15 de la Norma General núm. 04-2022, relativas a la exención contributiva de asalariados acogidos al Régimen Simplificado de Tributación (RST) y al ajuste positivo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no retenido por empleadores, no serán aplicables para el ejercicio fiscal 2025.

La medida fue anunciada por la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, y afecta directamente a los contribuyentes que se acogen al RST, quienes deberán tomar en cuenta este cambio al momento de realizar su declaración jurada correspondiente, cuyo plazo vence el 26 de febrero de 2026.