Presidente Luis Abinader inaugura cañada saneada en Los Peralejos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Presidente Luis Abinader, junto al director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Fellito Suberví, entregó completamente saneada la cañada Los Peralejos, con una inversión superior a RD$223 millones.

El ingeniero Suberví informó que el proyecto incluyó el encajonamiento de la cañada, la colocación de tuberías de hasta 60 pulgadas de diámetro y la intervención de 1,430 metros lineales de infraestructura para la adecuada conducción de las aguas residuales y pluviales.

El funcionario explicó que la intervención beneficia de manera directa a más de 30,000 habitantes de los sectores aledaños y forma parte del proyecto de recuperación de 45 kilómetros de cañadas que ejecuta la CAASD desde el año 2020, del cual hasta la fecha se han entregado 19 kilómetros.

Agregó que adicional a esos trabajos se avanza en la ejecución del saneamiento de la cañada de Los Girasoles y el drenaje pluvial de la avenida Monumental, y están en proceso de licitación 50 metros lineales de un afluente de Los Peralejos.

“El trabajo que hemos hecho aquí es de gran importancia y el impacto social es invaluable porque reduce la vulnerabilidad a inundaciones, mejora las condiciones sanitarias y protege la capacidad hidráulica del cauce, con un parque y áreas recreativas que devuelven el espacio a la comunidad”, manifestó el ingeniero Suberví.

El director general de la CAASD explicó que la obra fue concebida como una solución integral orientada a reducir focos de contaminación, mejorar el drenaje pluvial y disminuir los riesgos sanitarios que por décadas afectaron a las comunidades del entorno.

“Esta cañada fue una amenaza constante para los residentes en Los Ángeles Peralejos y Los Girasoles, entre otros sectores cercanos, sobre todo en épocas de lluvias, cuando la cañada se desbordaba y arrastraba todo a su paso, dejando entre el lodo y la miseria a decenas de familias”, dijo.

El ingeniero Fellito Suberví explicó que la intervención incluyó la construcción de estructuras hidráulicas de alta capacidad y la adecuación del sistema sanitario, lo que permitirá un manejo más seguro y eficiente de las aguas residuales.

Como parte del proyecto, se construyó un área de esparcimiento para el uso comunitario, contribuyendo a la recuperación urbana y al aprovechamiento de los espacios públicos del sector Los Peralejos.

Además, se ejecutaron acciones de recuperación urbana y habitacional, que incluyeron la demolición preventiva y reconstrucción de un edificio de tres niveles con riesgo de colapso, así como trabajos de remozamiento de viviendas en estado crítico, garantizando condiciones seguras y dignas para las familias beneficiadas.