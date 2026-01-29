Banco Central pone en circulación nuevas monedas de RD$5.00

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que, a partir del próximo lunes 2 de febrero, comenzarán a circular las monedas metálicas de la denominación de RD$5.00, correspondientes al año 2024.

Explicó que estas monedas poseen las mismas características de las que actualmente circulan, variando únicamente el año de acuñación.

Además, precisó que las monedas que circulan en la actualidad mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.