Así están los precios de los combustibles del 25 de abril al 1 de mayo 2026

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El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano mantendrá algunos precios de los combustibles igual durante la semana del 25 de abril al 1 de mayo 2026.

Los mismos se comercialicen a los siguientes precios:

-Gasolina Premium se venderá a RD$314.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$294.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$246.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$266.10 por galón mantiene su precio.

Avtur RD$305.44 por galón baja RD$13.21.

Kerosene RD$344.90 por galón baja RD$15.10.

Fuel Oíl #6 RD$184.46 por galón sube RD$1.48.

Fuel Oíl 1%S RD$208.01 por galón sube RD$1.95.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$137.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

Precios de los combustibles

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$60.50, de acuerdo a las publicaciones diarias del Banco Central.

Esta tasa registró una ligera alza con relación a la semana anterior que fue de RD$60.44.

A pesar de la permanencia del conflicto en el Medio Oriente y su efecto en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno dominicano, mediante un subsidio de RD$1,143.9 millones, mantendrá congelados los cinco combustibles de mayor consumo, y dispone reducciones en otros por segunda semana consecutiva para la semana del 25 de abril al primero de mayo de 2026.

Para dicho periodo la gasolina premium y regular, el gasoil óptimo y regular, así como el GLP y el gas natural se mantendrán sin variación en sus precios.

Mientras que el Avtur baja unos RD$13.21. esta semana, tras haber bajado unos RD$38.66 la semana anterior, en beneficio de la del transporte de pasajeros y de carga vía aérea, por ser el combustible utilizado por este medio de transporte.

Igualmente, el Kerosene baja para esta semana unos RD$15.10., tras haber bajado RD$41.90. la semana anterior, combustible también utilizado en la aviación y en las industrias.

El monto por galón de combustible que el Estado está subsidiando para no transferir no transferir las alzas de precio internacional a los consumidores esta semana es de RD$14.63 por galón en el GLP, RD$40.85 en la gasolina premium, RD$51.41 en la gasolina regular, RD$73.69 en el gasoil regular y RD$81.91 en el gasoil optimo, por lo que, sin el esfuerzo del Gobierno, a dichos combustibles se le sumarían dichos montos.