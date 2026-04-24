Asonahores monitorea impacto de combustibles en competitividad del sector: ¿subirán las tarifas?

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Bávaro, La Altagracia.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) informó que se mantiene en monitoreo constante del comportamiento de los combustibles y su posible impacto en la competitividad del sector turístico, en medio del contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente.

La vicepresidenta ejecutiva del gremio, Aguie Lendor, explicó que el tema se trabaja de forma coordinada con las autoridades, con el objetivo de anticipar posibles efectos en los costos operativos y en el flujo de visitantes hacia el país.

Indicó que, según las informaciones disponibles, la República Dominicana cuenta actualmente con suficiente abastecimiento de combustibles para cubrir la demanda durante lo que resta del año, lo que aporta estabilidad en el corto plazo.

Aguie Lendor

En cuanto a los precios, señaló que el sector ha sostenido conversaciones con el Gobierno para evaluar posibles medidas en caso de variaciones significativas, incluyendo la revisión de impuestos aplicados al combustible.

“Ya hemos hablado con el Gobierno para que, si es necesario en algún momento, revisar los impuestos o el cobro que se hace para no afectar el monto total del combustible”, expresó.

Lendor advirtió que un aumento sostenido en los costos podría incidir en las tarifas y, en consecuencia, en la competitividad del destino frente a otros mercados turísticos.

No obstante, aseguró que el sector se mantiene atento a la evolución del entorno internacional y confía en que, en las condiciones actuales, tanto los precios como las reservas se mantienen estables, lo que permite operar con normalidad mientras se evalúan escenarios futuros.