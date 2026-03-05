Aumento inversión pública implicaría reforma tributaria

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El economista Richard Medina, director de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), afirmó ayer que si se incrementa en medio punto porcentual la inversión pública respecto al Producto Interno Bruto (PIB), esta alcanzaría cerca del 3% del PIB.

“Si están pensando eso, es porque harán una reforma tributaria que aumente los ingresos, porque no creo que aumenten más el déficit fiscal”, afirmó

Mientras el vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, consideró que el gasto es una decisión política.

“No por gastar se desarrolla o crece un país. Ese aumento estará determinado por la capacidad de endeudamiento en este año para gastar más”, afirmó.

Ambos economistas coincidieron, entrevistados por separado, en señalar que el Gobierno cumplió con la regla fiscal en el 2025, tal como señaló el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) el pasado martes.

“Qué bueno que el Ministro de Hacienda y Economía está hablando de perfeccionar la ley de responsabilidad fiscal e introducir una regla que debería ser de balance y controlar mejor el endeudamiento público”, dijo Collado Di Franco.

