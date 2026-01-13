¡Aumento salarial! Grupo EULEN se posiciona como líder en el sector

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante la inminente entrada en vigor de la segunda fase del aumento salarial dispuesto por el Comité Nacional de Salarios (CNS), Grupo EULEN República Dominicana anunció que ha completado los ajustes para aplicar los nuevos topes legales a partir del próximo 1 de febrero de 2026. Con esta medida, la empresa reafirma su posición como el empleador con las mejores condiciones económicas en el sector de seguridad privada del país.

Según proyecciones basadas en datos del Banco Central de la República Dominicana y la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Grupo EULEN República Dominicana se mantiene en el percentil más alto de remuneración para el sector servicios. Mientras el salario mínimo para grandes empresas alcanzará los RD$29,988.00 en febrero, la empresa destaca por ofrecer paquetes de beneficios que superan los estándares básicos, garantizando lo que fuentes oficiales califican como empleo de calidad: formalidad total, protección social y estabilidad técnica.

"Estamos a pocos días de que entre en vigor el ajuste final del 8% acordado el año pasado, y en Grupo EULEN estamos listos. Nuestra visión es clara: para ofrecer seguridad y servicios de excelencia, debemos garantizar la tranquilidad económica de nuestra fuerza laboral. En República Dominicana, esto significa no solo cumplir con los RD$29,988.00 de ley, sino seguir siendo la empresa que mejor paga en el sector seguridad, tal como lo avalan las cifras de competitividad del Banco Central", explicó Antonio Pérez, Gerente General de Grupo EULEN para Panamá y República Dominicana.

El cumplimiento de este ajuste no solo responde a un mandato legal, sino a una estrategia de profesionalización que la empresa impulsa en toda la región. Datos del mercado laboral dominicano recogidos por la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (ADESINC) y el estudio técnico "La seguridad privada en la República Dominicana: Creando valor público-privado" (presentado a finales de 2024 y con vigencia estadística en 2025-2026), indican que la seguridad privada es uno de los motores de la ocupación formal, y Grupo EULEN República Dominicana lidera este segmento al absorber el incremento salarial como una inversión en su capital humano

“En un contexto donde el empleo total en el país creció un 2.4% al cierre de 2025, la oferta de Grupo EULEN República Dominicana se distingue por combatir la informalidad. La empresa no solo asegura el salario mínimo nacional (que para fines de cotización se establecerá en RD$24,633.00 desde febrero), sino que ofrece una estructura de carrera que incentiva la permanencia de los trabajadores”, apunta Pérez.

Con esta acción, Grupo EULEN República Dominicana se anticipa al cambio normativo de febrero, consolidando un modelo de negocio que prioriza el cumplimiento legal y el bienestar social como ejes de su operatividad en el Caribe.