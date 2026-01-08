Este será el salario mínimo de empleados del sector privado no sectorizado a partir de febrero

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Comité Nacional de Salarios aprobó el año pasado una nueva resolución que impactará directamente a los trabajadores del sector privado no sectorizado en República Dominicana. La medida, que entrará en su segunda fase en febrero de 2026.

Se trata de la Resolución Núm. CNS.OI.2025, que establece un incremento escalonado en los salarios mínimos del sector privado no sectorizado.

Los aumentos previstos para 2026

Aumento salario mínimo

A partir del 1 de febrero de 2026, los trabajadores recibirán los siguientes salarios mínimos según el tamaño de la empresa:

En las grandes empresas, el salario mínimo pasará a RD$29,988.00 mensuales.

En las medianas empresas, se elevará a RD$27,489.60 mensuales.

En las pequeñas empresas, alcanzará los RD$18,421.20 mensuales.

En las microempresas, el salario mínimo será de RD$16,993.20 mensuales.

Además, se fijaron aumentos específicos para sectores particulares:

Los vigilantes privados recibirán RD$24,633.00 mensuales.

Los trabajadores del campo tendrán un salario diario de RD$714.00 por jornada de ocho horas.