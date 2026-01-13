Caso Brianna Genao: ¿Qué pasó con la tela blanca hallada en la búsqueda?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó este martes qué hicieron las autoridades con el hallazgo de un pedazo de tela blanca encontrado cerca del perímetro donde desapareció la niña de tres años, Brianna Genao.

“Fue localizado un pedazo de tela. Pudiese ser una sábana o una cortina. La misma fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los análisis correspondientes”, explicó el portavoz policial.

Pesqueira aseguró que la búsqueda de la menor continúa de manera ininterrumpida. “Vamos a seguir la búsqueda, no vamos a cesar ni un solo minuto”, enfatizó.

Indicó que actualmente más de 50 personas se encuentran desplegadas en la zona, mientras que fuera del perímetro también laboran investigadores y fiscales. Además, se han integrado herramientas tecnológicas como drones y otros equipos especializados para reforzar el rastreo.

Mañana se suma el FBI

El vocero reiteró que este miércoles se sumarán a la investigación técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como un canino especializado en la localización de personas, con el objetivo de fortalecer las labores de búsqueda.

Precisó que el operativo incluye acciones interinstitucionales, con apoyo de drones del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, además de búsquedas terrestres y aéreas, a las que se integran organismos internacionales, técnicos del FBI y unidades caninas entrenadas.

Desaparición de Brianna

Se recuerda que Brianna Genao fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, se mantiene activo un amplio operativo en el que participan autoridades, organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y miembros de la comunidad.