Avicultores garantizan abastecimiento y estabilidad de precios pese a crisis internacional

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SANTO DOMINGO. La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) aseguró este martes que el país cuenta con plena capacidad productiva para garantizar el abastecimiento de pollo y huevos, así como precios competitivos, a pesar del contexto internacional por el que atraviesa el marcado agroalimentario internacional.

El presidente de la entidad, Pavel Concepción, informó que la producción nacional de pollos alcanzó los 22.3 millones de unidades mensuales en abril y que mantiene igual proyección para mayo de próximo, lo que evidencia la recuperación sostenida del sector.

En el caso de los huevos, resaltó que el país registra máximos históricos de 400 millones de unidades mensuales, con un consumo percápita de 320 unidades al año, uno de los más altos del Caribe y Centroamérica.

Concepción explicó que la actual coyuntura responde a una crisis internacional de costos, no de abastecimiento, impulsada por el encarecimiento de los fletes marítimos, fertilizantes y materias primas como maíz, trigo y soya, factores que inciden directamente en la producción avícola.

En tanto que, Miguel Lajara, miembro de la ADA, hizo un llamado a la población a mantener la confianza en la producción nacional, al indicar que el país basa su aprovisionamiento en granos y oleaginosas en una matriz de suplidores con origen en tres países principales: Estados Unidos, Brasil y Argentina.

En ese sentido, explicó que al día de hoy no se vislumbra una interrupción en la cadena de suministro hacia República Dominicana, al precisar que las rutas comerciales con los suplidores y socios del continente americano operan con normalidad.

“El pollo y el huevo seguirán siendo las proteínas más accesibles de la canasta familiar. Nuestro compromiso es garantizar estabilidad y calidad, aún en medio de la incertidumbre global”, afirmó.

El gremio reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con el Gobierno en la planificación de insumos, la gestión eficiente de inventarios y la mitigación del impacto de los costos internacionales, en favor de la seguridad alimentaria del país.

“La ADA respalda plenamente el llamado del presidente Luis Abinader a enfrentar de manera coordinada los efectos de la crisis internacional. Los avicultores dominicanos reafirmamos nuestro compromiso de trabajar junto al Gobierno nacional en la planificación estratégica de insumos, la gestión eficiente de inventarios y la contención del impacto de costos en beneficio del consumidor dominicano”, señaló.