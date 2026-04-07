Rainieri prevé impacto por alza del combustible, pero augura “un gran verano” para el turismo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami, Florida, EE. UU. Aunque la crisis en Medio Oriente podría generar un impacto en el turismo por el alza de los precios del combustible, la República Dominicana está bien posicionada y podría resultar beneficiada por el cambio de rutas de viajeros internacionales, afirmó el gerente general del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri.

“Mira, sí, la guerra del Medio Oriente lo que está creando es un aumento en los valores del combustible y en algunos países de Europa que pueden no tener combustible de avión. Y eso puede tener un impacto en los americanos”, expresó durante el evento RD-Tradeshow que se celebra hoy en Miami.

No obstante, destacó que el país podría beneficiarse como destino sustituto frente a otras regiones afectadas.

“Pero lo mejor que ha pasado es que gracias al esfuerzo del Ministerio de Turismo en los últimos cinco años de posicionar la República Dominicana como el mejor lugar de destino de vacaciones de toda Centroamérica y del Caribe, hace que cuando esto pasa en Medio Oriente, aquellos que pensaban vacacionar en el norte de África o en Medio Oriente, que tienen que buscar otro destino, República Dominicana es el destino número uno”, afirmó.

Rainieri sostuvo que el desempeño reciente del turismo respalda esa tendencia y aseguró que, por ello, el país tendrá un buen verano.

“Hemos tenido un gran invierno; los meses de enero, febrero y marzo han sido meses de récord histórico. Abril también se ve que va a ser un gran mes y creo que el verano va a ser muy bueno por lo lamentable que ha pasado en el Medio Oriente”, dijo.

Expuso que, durante los últimos cinco años, el país ha desarrollado una estrategia público-privada para fortalecer la seguridad, la infraestructura y la calidad hotelera, lo que permite captar turistas que antes se desplazaban hacia Medio Oriente y zonas aledañas.

Enfatizó que para los meses de mayo, junio, julio y agosto hay suficientes habitaciones hoteleras para cubrir una mayor demanda de visitantes que cambien su destino debido a la situación en Medio Oriente.

Insta a incentivos para líneas aéreas

Sobre el impacto del alza del petróleo, señaló que las aerolíneas dominicanas serían afectadas por el aumento de sus costos operativos y planteó la necesidad de incentivos y otras medidas, como eliminar impuestos, para mitigar la situación.

“Lamentablemente el sector aéreo está sufriendo mundialmente. Cuando el petróleo está por encima de los 100 dólares del barril, solamente tres líneas aéreas en Estados Unidos ganan dinero, el resto pierden dinero. La aviación es un negocio de mucho riesgo”, señaló.

Precisó que el Gobierno debe trabajar con las aerolíneas locales, como se ha hecho en otros países en momentos de crisis.

“Y yo entiendo que el gobierno dominicano debe trabajar con las líneas aéreas locales en estos momentos, como hicieron en muchos países de Europa y en Estados Unidos, con un subsidio de emergencia al combustible, posiblemente eliminando el impuesto a las líneas dominicanas, buscando bajar las tasas”, dijo.