R Trade Show 2026 muestra experiencias culturales para fortalecer promoción del destino

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Miami, Florida, EE. UU. Durante la realización del DR Trade Show 2026, la República Dominicana presenta a los participantes cinco experiencias culturales diseñadas para conectar a los asistentes con la identidad del país y fortalecer su promoción turística en el mercado internacional.

Entre las propuestas, los invitados participan en la creación de las tradicionales muñecas sin rostro, símbolo de la identidad dominicana; la preparación artesanal de mamajuana, donde conocen sus aromas e historia; y la elaboración de barras de chocolate a partir del cacao orgánico producido en el país, con degustaciones y combinaciones de sabores.

Asimismo, la agenda incluye experiencias vinculadas a la preparación del casabe, un pan ancestral considerado patrimonio cultural regional, y presentaciones de merengue y bachata, que permiten a los asistentes interactuar con los ritmos más representativos del país y vivir una muestra del patrimonio musical dominicano.

Las actividades están dirigidas a turoperadores, agencias de viajes y representantes de líneas aéreas, quienes pueden conocer de primera mano la oferta cultural y gastronómica que complementa la experiencia turística de la República Dominicana.

Una de las experiencias más dinámicas son las clases de merengue y bachata, donde invitan a los asistentes a sumergirse en los ritmos del patrimonio cultural dominicano.

En el marco del evento se prevé la realización de reuniones y firmas de acuerdos orientadas a continuar impulsando la llegada de visitantes al país, especialmente desde el continente americano, del cual proceden cerca de ocho millones de turistas.

El DR Trade Show reúne a las principales empresas vinculadas al sector turístico dominicano, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino y generar nuevas oportunidades de negocios para la industria.

Importante evento comercial para RD en América

Esta mañana la República Dominicana inauguró su cuarta edición del DR Trade Show en la ciudad de Miami, considerado el evento comercial más importante del país en el ámbito turístico, con la participación de más de 100 expositores y alrededor de 900 agentes de viajes y turoperadores internacionales.

La jornada, celebrada en el Miami Convention Center, reúne a representantes del sector provenientes de Canadá, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, quienes desarrollarán más de 2,000 reuniones de negocios como parte de la agenda comercial del encuentro.