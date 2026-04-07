La Policía presa a “Joel”, último de los fugitivos implicados en muerte de mayor en Villa Juana

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La Policía Nacional informó sobre el apresamiento de Yoel Hernández Jiménez (a) “Joel”, señalado como uno de los autores de la muerte del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, hecho ocurrido el pasado 5 de abril de 2026 en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.

Con esta captura, las autoridades completan el arresto de todos los implicados en el caso, quienes integraban un grupo de seis individuos que perpetraron el ataque armado.

Se recuerda que el oficial superior falleció a causa de múltiples heridas por proyectil de arma de fuego, ocasionadas por varios individuos que se desplazaban a bordo de tres motocicletas, quienes realizaron disparos sin mediar palabras mientras la víctima se encontraba en la vía pública, en la avenida San Martín.

En relación con el hecho, ya habían sido apresados Dalgwig David Valdez Marte (a) “Darwin”, Yeimy Felipe García Heredia (a) “Yohan”, José Miguel Guillermo de Jesús (a) “El Guardia” y Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”, mientras que Yeison Nivar Pérez (a) “Mandrake”, identificado como cabecilla del grupo, resultó abatido tras enfrentar a miembros policiales el mismo día del suceso.

El detenido Yoel Hernández Jiménez, de 23 años, era activamente buscado mediante orden judicial de arresto No. 2026-AJ0026361, siendo capturado este 7 de abril por miembros del Departamento Operativo II de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

La institución del orden reiteró que todos los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.