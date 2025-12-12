B. Popular obtiene galardón en los Premios BVRD 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano e Inversiones Popular Puesto de Bolsa recibieron reconocimientos de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) por su sobresaliente desempeño en el mercado bursátil durante el período 2024-2025, al destacarse por sus aportes a la dinamización de la renta variable y al fortalecimiento del Programa de Creadores de Mercado.

Estos reconocimientos, entregados en la VII edición de los Premios BVRD 2025, reafirmaron el compromiso de ambas entidades con el desarrollo sostenible del sistema financiero nacional, la promoción de una cultura de inversión robusta y el impulso de prácticas responsables y transparentes dentro del mercado de capitales dominicano.

El Banco Popular fue galardonado como Mayor Negociador del Programa de Creadores de Mercado, en reconocimiento a su participación en este mecanismo, que tiene como objetivo mejorar la liquidez de los instrumentos listados, garantizar cotizaciones continuas y contribuir a la transparencia del mercado. Este logro consolidó al Popular como una pieza fundamental en el impulso de un mercado de valores más accesible y eficiente.

Mientras que Inversiones Popular recibió las distinciones Mayor Colocador en Renta Variable y Mayor Negociador de Renta Variable, reconociendo su fortaleza para realizar el mayor volumen de operaciones bursátiles, tanto en el mercado primario como en el secundario. Como Mayor Colocador en Renta Variable, demostró su capacidad para estructurar y colocar exitosamente emisiones en el mercado primario.