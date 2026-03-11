Banco Ademi inaugura encuentro banca con valores

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña y del superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, el Banco Ademi inauguró ayer el 18.º Encuentro Anual de la Alianza Global para la Banca con Valores, que se extenderá hasta este jueves.

La vicepresidenta afirmó que el sistema financiero no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también puede ampliar las oportunidades y, sobre todo, reducir las brechas sociales.

Resaltó los esfuerzos de bancarización impulsados por el Banco de Reservas, lo que ha permitido que más ciudadanos continúen integrándose al sistema financiero formal.

En sus palabras de apertura, Andrés Bordas, presidente ejecutivo del Banco Ademi, consideró que la inclusión financiera no es una simple meta, sino la razón de ser de la institución.

Sostuvo que, a través de los préstamos, el Banco Ademi fomenta la adopción de energías renovables, como la instalación de paneles solares y la implementación de prácticas que preservan el medio ambiente.

El presidente del Consejo de Administración del Banco Ademi, Juan Manuel Ureña, afirmó que es posible construir un sistema financiero que sea, al mismo tiempo, fuerte, competitivo y comprometido con el bienestar de la sociedad. El futuro de la banca, dijo, dependerá de su capacidad para combinar tres elementos: solidez financiera, innovación responsable y compromiso genuino con el desarrollo de las personas y las comunidades.