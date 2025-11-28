Banco Central conserva su tasa de interés de referencia en 5.25 % anual

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.25 % anual, durante su reunión de noviembre. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) se mantiene en 5.75 % anual, mientras que la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

La decisión se tomó considerando los niveles de incertidumbre global y las recientes presiones inflacionarias, asociadas principalmente al impacto de choques externos y de la tormenta Melissa sobre los precios de los alimentos. El organismo destacó que el mecanismo de transmisión de la política monetaria sigue operando y que los niveles de liquidez permanecen elevados, lo que contribuye a condiciones financieras favorables.

Contexto internacional

• En Estados Unidos, el crecimiento proyectado para 2025 es de 2.0 %, con una inflación interanual de 3.0 %, por encima de la meta de la Reserva Federal.

• En la Zona Euro, la economía crecería 1.3 %, con inflación de 2.1 %, cercana al objetivo del Banco Central Europeo.

• En América Latina, se prevé un crecimiento promedio de 2.2 %, en un contexto de flexibilización financiera que ha llevado a varios bancos centrales a reducir sus tasas de interés.

Entorno nacional

• La inflación interanual se ubicó en 4.23 % en octubre, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.

• La inflación subyacente alcanzó 4.67 %, afectada por los precios de alimentos tras la tormenta Melissa.

• El indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado de 2.0 % en los primeros diez meses de 2025.

• El crédito privado en moneda nacional creció alrededor de 8 % interanual, impulsado por construcción, vivienda, comercio y turismo.

Perspectivas

El BCRD resaltó que la economía dominicana cerraría 2025 con un crecimiento en torno a 2.0 % – 2.5 %, mientras que para 2026 se proyecta una expansión de 4.0 % – 4.5 %. Además, se espera que el país genere divisas por unos US$46,000 millones, apoyado en exportaciones, turismo y remesas.

Las reservas internacionales se mantienen en aproximadamente US$14,500 millones, equivalentes al 11.3 % del PIB y 5.4 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

El Banco Central reiteró su compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta y salvaguardar la estabilidad financiera, en un entorno internacional desafiante