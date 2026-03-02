Trabajos en la autopista Duarte: rutas alternas recomendadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que, debido a los trabajos que ejecuta en la construcción de la Circunvalación de Navarrete —entre ellos la edificación de dos rampas de acceso—, se habilitarán tres rutas alternas a partir de este lunes 2 de marzo, con el objetivo de evitar la obstrucción del tránsito.

La primera ruta está programada para que los vehículos que van desde Santiago hacia Puerto Plata tomen un desvío antes de llegar a la zona del Estribo 02, realizando un giro suave hacia la derecha, entrando al Desvío 1. Los mismos circularán paralelos al área de obra y luego harán un giro de reincorporación para retomar su alineamiento original hacia Puerto Plata, en el sentido Sur–Norte.

Para los que vengan en sentido Puerto Plata–Navarrete / Santiago, el tránsito será canalizado mediante conos, toperoles y barreras tipo New Jersey, induciendo un desplazamiento lateral con giro progresivo y posteriormente realizarán un giro de retorno controlado para integrarse nuevamente a la vía principal (tomando la rotonda original). En la rotonda podrán seguir derecho hacia Navarrete o girar hacia la izquierda y acceder a la carretera Navarrete–Puerto Plata, en el sentido Norte–Sur. Aquí el objetivo principal es separar los sentidos de circulación y evitar cruces directos.

Los vehículos que vienen desde Navarrete hacia Puerto Plata se desviarán antes de llegar a la zona del Estribo 02. Realizarán un giro hacia la izquierda, entrando al Desvío Acceso 2. Luego harán un giro de reincorporación para retomar su alineamiento original hacia Puerto Plata, en el sentido Sur–Norte.

En tanto, los vehículos que vienen desde Navarrete hacia Santiago no se desviarán y seguirán derecho en el sentido Norte–Sur por la carretera Navarrete–Puerto Plata.

“Los giros son amplios para permitir el paso de vehículos pesados, a la vez que presenta sus excusas a los conductores por las molestias que dicha medida les pueda ocasionar”, se indicó en una nota de prensa.

De igual forma, se agregó que el proyecto de la Avenida Circunvalación Norte de Navarrete (Tramo I) incluye la construcción de varios puentes y pasos a desnivel, entre ellos la solución del elevado en la rotonda de la entrada de Navarrete.