Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes: por qué es clave hablar del tema

Cada 2 de marzo se conmemora el Día Mundial del Bienestar Mental para Adolescentes, una fecha que busca crear conciencia sobre los desafíos emocionales y psicológicos que enfrentan los jóvenes y la importancia de priorizar su salud mental.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la infancia y la adolescencia son períodos críticos para el desarrollo del cerebro y la salud mental. Durante estas etapas, el bienestar y el desarrollo de los jóvenes son especialmente sensibles a las influencias del entorno.

La entidad advierte que las experiencias en los primeros años de vida no solo moldean la salud mental en la niñez y la adolescencia, sino que también pueden tener efectos duraderos en la adultez, influyendo en la trayectoria de vida de una persona.

El entorno en el que crecen los adolescentes juega un papel determinante. Factores como la violencia, el acoso, la discriminación, los conflictos y la pobreza aumentan significativamente el riesgo de desarrollar problemas de salud mental.

¿Por qué surge esta fecha?

De acuerdo con la Escuela de Postgrado de Psicología y Psiquiatría, esta conmemoración surge a partir de una iniciativa de The Hollister Confidence Project, con el objetivo de visibilizar los problemas de salud mental que afectan a los jóvenes y promover conversaciones abiertas sobre el tema.

Entre sus metas también está desestigmatizar los trastornos y enfermedades mentales, fomentando una cultura de comprensión y apoyo.

El impacto de la violencia en la adolescencia

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (Fapmi), de España, subraya que las consecuencias de la violencia en el desarrollo mental y emocional de los adolescentes pueden ser graves.

La adolescencia es una etapa crucial en la construcción de la identidad y las bases del bienestar futuro. Vivir situaciones de violencia durante este período puede generar impactos profundos y duraderos.

Según evidencia científica citada por Fapmi, los adolescentes que experimentan violencia tienen mayor probabilidad de desarrollar trastornos depresivos y de ansiedad, presentar conductas de riesgo como el abuso de sustancias e incluso incurrir en autolesiones.

Por ello, especialistas coinciden en la necesidad de implementar medidas que incluyan educación, sensibilización y políticas públicas que protejan a los adolescentes frente a la violencia y otros factores de riesgo.