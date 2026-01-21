Banco Central informa tasa de cambio del dólar: compra y venta aquí

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que, al cierre del 20 de enero de 2026, las tasas de cambio para la compra y venta del dólar estadounidense se ubicaron en RD$62.8116 por US$1 para la compra y RD$62.9854 por US$1 para la venta.

La información fue ofrecida en cumplimiento de lo establecido en el Literal b del Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, del 21 de noviembre de 2002. Dichas tasas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el 22 de enero de 2026.

El Banco Central explicó que estos valores corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluye operaciones en efectivo, transferencias y cheques, y que excluyen las transacciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, se precisó que, conforme a lo dispuesto en la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio que deberá utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la tasa de compra del mercado spot.