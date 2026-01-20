Banco Mundial: es “muy impresionante” el trabajo del Gobierno para mantener estabilidad en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader recibió este martes en el Palacio Nacional a representantes del Directorio del Banco Mundial tras una visita oficial, quienes resaltaron el desempeño económico y social de la República Dominicana, en un encuentro que marcó la culminación de una misión técnica realizada al país.

El mandatario estuvo acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Los representantes del organismo multilateral abordaron temas relacionados con la agenda de desarrollo del país, así como los programas y proyectos que el Banco Mundial impulsa en áreas estratégicas para el crecimiento económico, la inclusión social y el fortalecimiento institucional.

Diana Alarcón

Al finalizar la reunión, Diana Alarcón, representante del Directorio del Banco Mundial, explicó que la delegación —que representa a cerca de una tercera parte de los países miembros de la institución— recorrió distintos proyectos financiados y apoyados por el Banco Mundial, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y resultados.

Alarcón calificó como “muy impresionante” el trabajo realizado por el Gobierno dominicano para mantener la estabilidad macroeconómica y política, al tiempo que destacó los esfuerzos orientados a sostener el crecimiento económico con reducción de la pobreza y aumento de los salarios.

Señaló, además, que existen importantes oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación del Banco Mundial con el país, tanto en programas sociales como en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al sector privado, especialmente en áreas como turismo, energía y banca comercial.

Marcos Chiliatto

De su lado, Marcos Chiliatto, también representante del Directorio del Banco Mundial, subrayó que la República Dominicana ha logrado mantener un nivel de crecimiento superior al 5 % durante los últimos 30 años, una hazaña que, aseguró, han alcanzado muy pocos países a nivel mundial. Indicó que este crecimiento ha sido clave para la reducción de la pobreza.

Chiliatto valoró igualmente los avances del país en indicadores sociales, como la reducción del hambre a niveles mínimos históricos, en coordinación con organismos como la FAO, y el fortalecimiento de políticas de empleo y capacitación laboral, incluyendo programas apoyados por el Banco Mundial como Súperate.

Añadió que los principales retos hacia adelante están vinculados al aumento de la productividad, mediante mejoras en infraestructura, educación, energía, puertos y sistemas de comunicación, para recuperar las tasas históricas de crecimiento de entre 4 % y 5 %, consideradas referentes en la región.

Delegación

La delegación del Banco Mundial estuvo encabezada por Abdelhak Bedjaoui, director ejecutivo, junto a Naoya Jinda, directora ejecutiva para Japón y Sigrún Rawet, directora ejecutiva. Asimismo, participaron Paul Bonmartin y Lonkhululeko Magagula, directores ejecutivos suplentes.

También formaron parte de la reunión Julio Díaz, asesor del director ejecutivo por la República Dominicana; Elizabeth Ann Marcano, directora de División de la Corporación Financiera Internacional (IFC); Ronke Ogunsulire, gerente nacional de IFC; y Carolina Rendón, representante residente del Banco Mundial en el país. La delegación estuvo acompañada además por la señora María Hermann.

Este encuentro reafirma el compromiso del Gobierno dominicano de mantener una relación de cooperación activa con los organismos financieros internacionales, orientada a impulsar políticas públicas y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de la población.