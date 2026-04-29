Banco Popular financió 3,667 viviendas en 2025

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El Banco Popular Dominicano financió la adquisición de 3,667 viviendas en 2025, liderando el crédito hipotecario de la banca de capital privado.

Destacó que la cartera hipotecaria del banco asciende a RD$84,840 millones.

El vicepresidente del Área de Negocios Zona Metro Oeste y Canales Comerciales, Leonte Brea, dijo que el Banco Popular cuenta con más de 1,100 alianzas hipotecarias activas y una red en expansión integrada por desarrolladores y actores clave del sector inmobiliario.

Durante la participación del banco en la Feria Inmobiliaria Plusval, Brea dijo que el este desempeño refleja no solo la capacidad de financiamiento de la entidad, sino también la confianza que miles de clientes han depositado en el banco al acompañarlos en una de las decisiones más importantes de sus vidas.