Presupuesto blindado
José Rijo Presbot: República Dominicana entre los países más transparentes de la región
Subrayó que la deuda pública y los intereses representan una carga significativa, incluso superior al gasto en educación, lo que refuerza la necesidad de un pacto fiscal pendiente desde 2015
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó durante una entrevista en el espacio Z Digital que República Dominicana se encuentra entre los países más transparentes del mundo en el manejo de los recursos públicos, ocupando el primer lugar en la región y el sexto a nivel global en información presupuestaria.
Rijo Presbot explicó que la transparencia ha sido una prioridad del actual gobierno, con controles estrictos para evitar deudas administrativas y garantizar que cada gasto esté debidamente planificado.
Subrayó que la deuda pública y los intereses representan una carga significativa, incluso superior al gasto en educación, lo que refuerza la necesidad de un pacto fiscal pendiente desde 2015.
El País
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Durante la entrevista, el funcionario declaró: “República Dominicana es hoy el país más transparente de América Latina en materia presupuestaria, y uno de los seis primeros del mundo en acceso a la información pública. Eso nos compromete a seguir fortaleciendo la institucionalidad y la rendición de cuentas.”
Asimismo, señaló que la coyuntura internacional, marcada por la guerra en Medio Oriente y la volatilidad del petróleo, ha obligado al Estado a destinar elevados subsidios para proteger a los sectores más vulnerables, sin descuidar la inversión social en salud, educación y alimentación.