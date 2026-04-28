José Rijo Presbot: República Dominicana entre los países más transparentes de la región

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó durante una entrevista en el espacio Z Digital que República Dominicana se encuentra entre los países más transparentes del mundo en el manejo de los recursos públicos, ocupando el primer lugar en la región y el sexto a nivel global en información presupuestaria.

Rijo Presbot explicó que la transparencia ha sido una prioridad del actual gobierno, con controles estrictos para evitar deudas administrativas y garantizar que cada gasto esté debidamente planificado.

Subrayó que la deuda pública y los intereses representan una carga significativa, incluso superior al gasto en educación, lo que refuerza la necesidad de un pacto fiscal pendiente desde 2015.

Durante la entrevista, el funcionario declaró: “República Dominicana es hoy el país más transparente de América Latina en materia presupuestaria, y uno de los seis primeros del mundo en acceso a la información pública. Eso nos compromete a seguir fortaleciendo la institucionalidad y la rendición de cuentas.”

Asimismo, señaló que la coyuntura internacional, marcada por la guerra en Medio Oriente y la volatilidad del petróleo, ha obligado al Estado a destinar elevados subsidios para proteger a los sectores más vulnerables, sin descuidar la inversión social en salud, educación y alimentación.