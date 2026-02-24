Reconocimiento
Banco Popular tiene mejor talento humano en el país
Revista Summa señala que el banco tiene una gestión sobresaliente de sus prácticas de desarrollo, bienestar del capital humano.
El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista Summa, como la empresa que cuenta con el mejor talento humano en el país, gracias a una gestión sobresaliente de sus prácticas de desarrollo, bienestar y administración del capital humano.
El análisis, publicado por la revista de negocios centroamericana, examinó a 20 compañías a nivel nacional y destacó a aquellas que aplican estrategias integrales para atraer, capacitar y retener talento, además de robustecer su cultura organizacional y sus modelos de liderazgo.
Según el análisis de Summa, las empresas con mejores prácticas de talento humano se distinguen por priorizar modelos de liderazgo colaborativo, formación continua, bienestar integral y culturas organizacionales basadas en un firme propósito, elementos que hoy constituyen ventajas estratégicas en un entorno de alta transformación tecnológica y social.
El Banco Popular mantiene una política de desarrollo del talento basada en programas de formación, bienestar y equidad, orientados a fortalecer la productividad, el desarrollo de carrera y la sostenibilidad institucional.
Cuenta con más de 9,500 colaboradores y sustenta su gestión de personas en diagnósticos internos y metas de retención. Además, aplica políticas activas de equidad de género, con una plantilla compuesta en un 59% por mujeres y donde el 52% de los puestos gerenciales y directivos son ejercidos por profesionales femeninas. En materia de capacitación, el Popular registró 1.5 millones de horas de formación técnica y humana en 2025.
