Banco Popular tiene mejor talento humano en el país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano fue reconocido por la revista Summa, como la empresa que cuenta con el mejor talento humano en el país, gracias a una gestión sobresaliente de sus prácticas de desarrollo, bienestar y administración del capital humano.

El análisis, publicado por la revista de negocios centroamericana, examinó a 20 compañías a nivel nacional y destacó a aquellas que aplican estrategias integrales para atraer, capacitar y retener talento, además de robustecer su cultura organizacional y sus modelos de liderazgo.

Según el análisis de Summa, las empresas con mejores prácticas de talento humano se distinguen por priorizar modelos de liderazgo colaborativo, formación continua, bienestar integral y culturas organizacionales basadas en un firme propósito, elementos que hoy constituyen ventajas estratégicas en un entorno de alta transformación tecnológica y social.

El Banco Popular mantiene una política de desarrollo del talento basada en programas de formación, bienestar y equidad, orientados a fortalecer la productividad, el desarrollo de carrera y la sostenibilidad institucional.

Cuenta con más de 9,500 colaboradores y sustenta su gestión de personas en diagnósticos internos y metas de retención. Además, aplica políticas activas de equidad de género, con una plantilla compuesta en un 59% por mujeres y donde el 52% de los puestos gerenciales y directivos son ejercidos por profesionales femeninas. En materia de capacitación, el Popular registró 1.5 millones de horas de formación técnica y humana en 2025.