Banco Santa Cruz, con buen desempeño

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Banco Santa Cruz cerró 2025 con un desempeño financiero excepcional, consolidándose como el tercer banco múltiple de capital privado del país, apoyado en un crecimiento sostenido de sus activos, una rentabilidad consistente y robusto nivel de liquidez y capitalización.

Al 31 de diciembre de 2025, la entidad alcanzó activos totales por RD$207,000 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 15%. Este desempeño permitió al banco alcanzar una participación de mercado de 5.68% en activos dentro de la banca múltiple.

Banco Santa Cruz cerró el año con depósitos por RD$137,000 millones, reflejando un crecimiento de 11%, en línea con el comportamiento del mercado, y una participación de 4.85% del total de depósitos del sistema. Índice de liquidez: 25.11%.