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Enfrentamiento en Oriente Medio 

Magín Díaz: “Estamos listos para reasignar recursos si el conflicto en Irán lo exige"

Díaz explicó que el presupuesto inicial para este año contemplaba unos RD$ 12,000 millones destinados a mitigar el impacto de los precios de los hidrocarburos

Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)AP

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el Gobierno dominicano ya trabaja en la identificación de partidas presupuestarias adicionales para fortalecer los subsidios a los combustibles, ante la incertidumbre generada por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

Díaz explicó que el presupuesto inicial para este año contemplaba unos RD$ 12,000 millones destinados a mitigar el impacto de los precios de los hidrocarburos. Sin embargo, reconoció que las tensiones geopolíticas actuales podrían obligar a una reasignación de recursos.

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“Actualmente el presupuesto es inicial… vamos a ver cómo evoluciona la semana. Estamos trabajando en reasignar recursos en caso de que sea necesario”, expresó el funcionario.

En las últimas semanas, el subsidio ha tenido que incrementarse debido a la volatilidad del mercado internacional.

El ministro advirtió que la situación “va a impactar al mundo entero, con efectos en casi todos los sectores productivos”

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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