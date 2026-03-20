Banco Vimenca se incorpora a la red cajeros de Unared

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Banco Vimenca anunció su incorporación a la red de cajeros automáticos Unared, lo que permitirá a sus clientes realizar retiros y consultas sin cargos adicionales en los más de 2,000 cajeros automáticos a nivel nacional.

Resalta que la alianza con Unared reafirma el compromiso de Banco Vimenca de ofrecer soluciones financieras modernas, seguras y alineadas con las necesidades de sus clientes, facilitando su día a día mediante una infraestructura tecnológica robusta y confiable.

Jesús Cornejo, vicepresidente ejecutivo de Banco Vimenca, afirmó que “formar parte de Unared representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento y mejora continua del servicio.

Y agregó: “Esta integración nos permite acercarnos aún más a nuestros clientes, brindándoles mayor comodidad y acceso a sus recursos financieros cuando lo necesiten”.

El ejecutivo destacó que esta ampliación representa un avance decisivo en la modernización del sistema bancario nacional.

Junto a Cornejo, la alianza fue encabezada por Karina Bretón, vicepresidenta sénior de Operaciones y Canales del Banco BHD, y Kelvin Fernández, vicepresidente de Canales y Estrategia Digital del Banreservas.

Unared es la primera y más grande red unificada de cajeros automáticos propios de República Dominicana.

Consiste en un acuerdo de servicio firmado inicialmente en 2017 entre Banreservas y Banco BHD, y al que se han integrado la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Promérica, Banesco, Banco BDI, Banco Caribe, Banfondesa, Banco Ademi, Banco Santa Cru y, Banco López de Haro,