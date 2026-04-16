¿Qué cambiará para los niños y adolescentes en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Ligia Pérez Peña, junto a la coordinadora Dilia Leticia Jorge Mera, explicó en entrevista que la Ley 136-03, vigente desde 2003, será reformada para responder a los nuevos desafíos sociales y tecnológicos que enfrentan los niños y adolescentes dominicanos.

Las autoridades señalaron que la normativa fue pionera en su momento, pero tras más de dos décadas requiere ajustes para definir mejor el principio del interés superior del niño, incorporar la realidad de las redes sociales y la inteligencia artificial, y fortalecer la justicia restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley.

Entre los cambios más relevantes se incluyen:

Clarificación de los roles de más de 70 instituciones que integran el sistema de protección.

Refuerzo de políticas preventivas contra embarazos en adolescentes y uniones tempranas.

Procesos de adopción más ágiles, sin perder rigurosidad.

El proyecto se encuentra en fase de borrador y será validado con instituciones y sociedad civil antes de ser entregado al Poder Ejecutivo y posteriormente al Congreso Nacional.

“Queremos una ley que responda a la realidad de hoy y que garantice que cada decisión, desde un tribunal hasta una escuela, se tome pensando en el interés superior del niño”, afirmó Pérez Peña en el programa El Sol de la Mañana de RCC Media.