Anato 2026: República Dominicana impulsa la diversificación de su oferta turística

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Bogotá, Colombia.- Con la participación de 46 empresas, República Dominicana dejó inaugurado este miércoles su stand en la Vitrina Turística Anato 2026, con el objetivo de continuar proyectando la diversificación de la oferta turística del país.

En el evento, el ministro de Turismo, David Collado, adelantó que durante la feria se firmarán acuerdos con líneas aéreas y operadores turísticos para garantizar la llegada a República Dominicana de más visitantes colombianos.

También destacó la participación de Puerto Plata como destino invitado, tras resaltar las importantes inversiones que se ejecutan en esa provincia, como por ejemplo Punta Bergantín.

Enfatizó que la Vitrina Turística Anato se ha convertido en un escenario importante para la proyección del país en el mercado de Colombia, así como en otros países de la región de Latinoamérica.

Indicó que en el 2025 la nación dominicana recibió 400,936 turistas colombianos, con un crecimiento de un 19 % en comparación con el 2024, colocando al país suramericano en el cuarto país remitente de turistas a la isla caribeña.

“Este mercado hay que cuidarlo, protegerlo, impulsarlo y buscar promociones emprendedoras que sigan fortaleciendo el mercado colombiano hacia la República Dominicana”, dijo el funcionario durante el corte de cinta inaugural.

Señaló que el Ministerio de Turismo (Mitur) está acompañado por 46 coexpositores y empresas radicadas en República Dominicana en busca de captar turistas colombianos y de otros países de la región.

De su lado, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, dijo que esa entidad financiera está en disposición de apoyar a inversionistas colombianos interesados en desarrollar proyectos turísticos en República Dominicana.

“En Banreservas tenemos los bolsillos llenos de dinero para los colombianos que quieran invertir en República Dominicana”, afirmó Aguilera.

Anato 2026 tiene proyecciones de US$135 millones en negocios y más de 234,000 contactos comerciales.