Banreservas designa a Franklin Soriano como vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social

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El Banco de Reservas de la República Dominicana informó la designación de Franklin Soriano como nuevo vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social, luego de que el Consejo de Directores aprobara su nombramiento y la modificación de la estructura organizacional de esa área.

El anuncio fue realizado por el presidente ejecutivo de la institución, doctor Leonardo Aguilera, quien destacó que esta decisión responde a una visión de fortalecimiento institucional, orientada a consolidar una gestión comunicacional más integrada, estratégica y alineada con los objetivos del banco.

En ese sentido, el Consejo de Directores aprobó la transformación de la antigua Vicepresidencia de Relaciones Públicas, que pasa a denominarse Vicepresidencia de Comunicaciones y Responsabilidad Social, integrando en una sola estructura ambas áreas que previamente operaban de manera independiente dentro del banco.

Franklin Soriano, abogado de profesión, asume esta nueva responsabilidad con el propósito de fortalecer la comunicación institucional, consolidar la reputación de la entidad y potenciar las iniciativas de impacto social que desarrolla Banreservas.

La institución informó que, junto a Soriano, continuará desempeñándose como asesor de Comunicación Héctor Romero, quien seguirá aportando a la estrategia comunicacional y al posicionamiento institucional del banco.

Asimismo, junto a Soriano y Romero, el presidente ejecutivo Leonardo Aguilera designó a María Patricia Florentino como directora senior de Relaciones Públicas, posición desde la cual contribuirá al fortalecimiento de la gestión comunicacional y las relaciones institucionales del banco.

De igual manera, se informó que Daniel García Archibald es ahora vicepresidente de Programas Estratégicos, como parte de los ajustes aprobados en la estructura organizacional de la institución.