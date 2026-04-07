Muerte de mayor Silo Popoters: la versión de familiares de "Mandrake" contradice a la Policía

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"Eso no fue un intercambio de disparos. Ellos entraron soltando tiros normal". Así aseguró una pariente de Yeison Nivar Pérez, alias “Mandrake”, de 24 años, señalado por la muerte del mayor Silo Popoters en Villa Juana.

La dama, quien ocultó su identidad y rostro por temor a represalias, aseguró que los policías que ultimaron a Mandrake, supuestamente, lo hicieron a tiros delante de varios menores que estaban durmiendo.

"Nadie le va a quitar su trabajo. Uno hasta le abre la puerta. Pero ese niño (Mandrake) ni aquí vivía. Aquí vive la novia y vino a dormir. Y los policías vinieron como perro por su casa y lo mataron", aseveraron.

Esta versión de los familiares del señalado contradice a la ofrecida por la Policía Nacional sobre lo que realmente ocurrió.

La Policía Nacional informó el pasado domingo que el ultimado era cabecilla de la banda de atracadores denominada “El Circuito del Bloque”, y cayó abatido tras enfrentar a los agentes que se presentaron para apresarlo en el Ensanche Luperón.

Al occiso se le ocupó una pistola marca Bruni, calibre .380, modelo 84, con su cargador, la cual portaba de manera ilegal, dijo la institución del orden.

Este lunes, se entregaron dos de los prófugos señalados como integrantes de la banda delictiva, vinculada a la muerte de un oficial superior en el sector Villa Juana, Distrito Nacional.

Los dos presuntos delincuentes que participaron en la muerte del mayor Silo Popoters.

Se trata de José Miguel Guillermo de Jesús (a) “Nota Alta y/o Tabaquito” y Aneury Amaury Espino Tejeda (a) “El Montro”, quienes se presentaron la tarde de este lunes en la sede del Palacio de la Policía Nacional, acompañados por representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, encabezados por su presidente Virgilio Almánzar, así como por familiares.