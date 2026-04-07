MAPRE ajusta condiciones y garantiza transparencia en subasta de camiones compactadores

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Santo Domingo. El Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE) informó que acogió y revisó el pliego de condiciones para la subasta inversa de 100 camiones compactadores, destinados a ser donados a diversos ayuntamientos del país. La medida responde a las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y busca atender la urgencia de los municipios frente al cúmulo de desechos sólidos que representa un riesgo para la salud pública.

La subasta inversa, publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) el 23 de marzo bajo el número MAPRE-CCC-SI-2026-0001, permitirá seleccionar proveedores mediante una puja electrónica en la que los oferentes compiten reduciendo sus precios. Este mecanismo garantiza mejores ofertas, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

MAPRE aclaró que, tras recibir solicitudes de aclaraciones y observaciones al pliego, decidió ampliar el plazo de entrega y ajustar las cantidades: la primera partida será de 50 camiones compactadores en un plazo de 45 días calendario, mientras que los 50 restantes deberán entregarse 30 días después, totalizando 113 días para completar la entrega.

Asimismo, se modificaron aspectos técnicos del pliego, como la visita de peritos, quienes solo verificarán la existencia de al menos un camión con las características requeridas. La institución reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la Ley 47-25 de contrataciones públicas, invitando a la ciudadanía a dar seguimiento al proceso a través del SECP.