Consejos dermatológicos para reparar la piel después de Semana Santa”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Tras los días de playa y actividades al aire libre durante la Semana Santa, muchas personas regresan con la piel irritada o dañada por la exposición prolongada al sol. La dermatóloga Esmely Almánzar, desde la clínica Profamilia Herrera, ofreció recomendaciones para mitigar los efectos y favorecer la recuperación cutánea.

La especialista explicó que lo más importante es recurrir a reparadores dermatológicos que contengan ingredientes como la centella asiática, reconocida por su capacidad regeneradora. “La centella ayuda a reparar el tejido y a calmar la inflamación, evitando que las lesiones se conviertan en cicatrices”, señaló Almánzar durante la entrevista.

Además, insistió en la necesidad de mantener una hidratación constante: “El agua y las cremas humectantes son aliados fundamentales para que la piel recupere su elasticidad”. También recomendó evitar nuevas exposiciones solares hasta que la piel esté completamente recuperada.