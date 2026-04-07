Recuperarse
Consejos dermatológicos para reparar la piel después de Semana Santa”
La especialista explicó que lo más importante es recurrir a reparadores dermatológicos que contengan ingredientes como la centella asiática
Tras los días de playa y actividades al aire libre durante la Semana Santa, muchas personas regresan con la piel irritada o dañada por la exposición prolongada al sol. La dermatóloga Esmely Almánzar, desde la clínica Profamilia Herrera, ofreció recomendaciones para mitigar los efectos y favorecer la recuperación cutánea.
La especialista explicó que lo más importante es recurrir a reparadores dermatológicos que contengan ingredientes como la centella asiática, reconocida por su capacidad regeneradora. “La centella ayuda a reparar el tejido y a calmar la inflamación, evitando que las lesiones se conviertan en cicatrices”, señaló Almánzar durante la entrevista.
Además, insistió en la necesidad de mantener una hidratación constante: “El agua y las cremas humectantes son aliados fundamentales para que la piel recupere su elasticidad”. También recomendó evitar nuevas exposiciones solares hasta que la piel esté completamente recuperada.
Salud
Después de Semana Santa: guía rápida para recuperar tu cuerpo
Lency Alcántara