Banreservas es elegido como el mejor banco de República Dominicana

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La revista internacional Global Finance otorgó al Banco de Reservas cuatro importantes reconocimientos, entre ellos el de Mejor Banco de la República Dominicana, consolidando su posicionamiento como referente del sistema financiero nacional.

La entidad fue distinguida como Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en el Caribe, Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en la República Dominicana y Mejor Proveedor de la Cadena de Suministro en el Caribe.

Estos galardones destacan el liderazgo de Banreservas en aspectos clave como crecimiento de sus activos, rentabilidad, volumen de transacciones, desarrollo de nuevos negocios y la innovación en productos y servicios, tanto a nivel local como regional.

La publicación especializada resaltó, además, el éxito de la estrategia de internacionalización de la institución, a través de sus Oficinas de Representación en Estados Unidos y Europa, así como su enfoque en la sostenibilidad y la experiencia del cliente.

Estos elementos fueron determinantes para la obtención del reconocimiento como mejor banco del país, otorgado por octavo año consecutivo.

Al referirse a estos logros, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, expresó su satisfacción por la confianza depositada por millones de dominicanos a lo largo de sus 84 años de historia.

“Recibir estos reconocimientos nos honra y, al mismo tiempo, nos compromete a continuar respaldando a todos los sectores productivos del país, ofreciendo oportunidades que impulsan el crecimiento económico y el bienestar de la población”, afirmó.

Aguilera destacó que Banreservas, como principal entidad financiera del país, desempeña un papel fundamental en la dinamización de la economía nacional, así como en el fortalecimiento del vínculo con la diáspora dominicana, a través de sus oficinas de representación en Miami, Nueva York y Madrid.