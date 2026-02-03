Banco Central defiende proyección crecimiento económico

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) defendió su proyección de crecimiento económico para este año, en torno a un 4.0%, lo que va en consonancia con los pronósticos de organismos y firmas internacionales.

En el artículo “Perspectivas de Crecimiento de la Economía Dominicana 2026: Una visión Institucional”, publicado recientemente en el espacio Página Abierta, el BCRD destaca que tanto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan un crecimiento de 4.5 % para República Dominicana, mientras Consensus Forecast y Focus Economics prevén una expansión de 4.1 %.

Argumenta que la proyección de crecimiento de esta año se apoyará en un aumento en la demanda interna sustentado en una inversión pública creciente y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas el pasado año.

Adicionalmente, República Dominicana se beneficiará de términos de intercambio más favorables, caracterizados por altos precios del oro y precios del petróleo relativamente bajos.

Agrega que este escenario es consistente con una recuperación gradual de la economía mundial, en un entorno de mayor liquidez y de reducción de las tensiones comerciales.

Sin embargo, puntualiza que la materialización de esta proyección depende en gran medida de cómo evolucione la geopolítica y la incertidumbre que ha afectado a los mercados internacionales durante el último año, que incluye la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos.

El artículo, escrito por los asesores del BCRD, Julio Andújar Scheker y Francisco Ramírez, subraya que “ común en estos ejercicios observar un mayor optimismo en las previsiones de los organismos internacionales que en las proyecciones domésticas, algunas de las cuales tienen como hábito o costumbre, sin mayor sustentación técnica o basado en apreciaciones, presentar escenarios marcadamente pesimistas”.

Asimismo, destaca que al analizar el crecimiento de una economía como la dominicana es importante tener en cuenta la diferencia entre el enfoque de corto plazo y el de largo plazo.

Sobre el análisis a corto plazo, agrega que este permite plantear como escenario central una recuperación del producto que aceleraría su crecimiento de 2.1 % en 2025 a un nivel cercano al 4.0 % en 2026, lo que permitiría al país mostrar una vez más su reconocida resiliencia frente a choques adversos.

Mientras el análisis a largo plazo el país tiene a su favor el reconocimiento generalizado de que su economía cuenta con sólidos fundamentos, reflejados en la estabilidad del sistema financiero, en posiciones externas y fiscales manejables, en un marco de política monetaria creíble y en expectativas de inflación adecuadamente ancladas.

También plantea que nuevas reformas estructurales son fundamentales para elevar el crecimiento potencial en el mediano y largo plazo.