BHD capacita a más de 10,000 personas a través de programas

El Banco BHD celebró una reunión anual con los centros mipymes aliados, con el propósito de evaluar los logros obtenidos durante el 2025, reconocer a los centros con mejores resultados y alinear los planes de formación para este 2026.

Durante el 2025, el BHD en alianza con los centros mipymes, impartió 154 capacitaciones entre talleres, asistencias técnicas y acompañamientos con 4,708 participantes, logrando alcanzar más de 700 horas de formación. También ejecutó 44 eventos con 6,281 participantes para un total de más de 10,000 personas impactadas.

“Estas actividades formativas fueron acciones planificadas estratégicamente con una visión por sectores productivos y con enfoque de género. Este trabajo en conjunto fue gracias a los centros mipymes aliados, los cuales nos acompañan en el impulso de mipymes del país”, destacó Alberto Mencía, vicepresidente senior de Segmentos, Productos y Banca Seguros del Banco BHD.

Estos resultados forman parte de las soluciones no financieras que ofrece el Banco BHD para los emprendimientos, micro, pequeñas y medianas empresas y van alineadas con su propósito común: impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.

Durante el encuentro, la entidad financiera realizó un reconocimiento a los centros mipymes, destacando en primer lugar al Centro Mipymes Pucmm, en segundo lugar, al Centro Mipymes Unphu y el tercer lugar al Centro Mipymes Loyola. Se otorgó una mención especial al Centro Mipymes de la Universidad ISA.