Apagón
Charlie Mariotti Paz: RD lo tiene todo menos luz, ¿qué han hecho con los 90 mil millones prestados?
Mariotti Paz afirmó que gastar miles de millones en un sector que no mejora solo puede explicarse como una maldad o incapacidad, y exigió la sustitución inmediata de los funcionarios responsables.
El diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Paz, cuestionó el reciente apagón general y exigió al gobierno explicar en qué se han invertido los 90 mil millones de pesos tomados en préstamo desde 2020 para las EDE, la ETED y la supuesta eficiencia del sistema eléctrico.
“Cada año el gobierno anuncia nuevas inversiones y nuevos préstamos, pero el servicio está peor. El pueblo merece saber dónde está ese dinero y por qué los resultados no llegan”, expresó.
“No más excusas. El país necesita funcionarios capaces y soluciones reales, no promesas mientras el pueblo sigue a oscuras”, concluyó