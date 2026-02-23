Charlie Mariotti Paz: RD lo tiene todo menos luz, ¿qué han hecho con los 90 mil millones prestados?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El diputado por la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, Charlie Mariotti Paz, cuestionó el reciente apagón general y exigió al gobierno explicar en qué se han invertido los 90 mil millones de pesos tomados en préstamo desde 2020 para las EDE, la ETED y la supuesta eficiencia del sistema eléctrico.

“Cada año el gobierno anuncia nuevas inversiones y nuevos préstamos, pero el servicio está peor. El pueblo merece saber dónde está ese dinero y por qué los resultados no llegan”, expresó.

Mariotti Paz afirmó que gastar miles de millones en un sector que no mejora solo puede explicarse como una maldad o incapacidad, y exigió la sustitución inmediata de los funcionarios responsables.

“No más excusas. El país necesita funcionarios capaces y soluciones reales, no promesas mientras el pueblo sigue a oscuras”, concluyó