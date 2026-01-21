BID Invest aprobó US$80 millones a Promerica RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

BID Invest aprobó un paquete de financiamiento de hasta US$80 millones para Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana (Promerica RD) con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (Pymes), y para proyectos de sostenibilidad verdes.

La operación busca impulsar el crecimiento económico, apoyando segmentos desatendidos y promoviendo inversiones sostenibles.

El financiamiento aportado por BID Invest asciende a US$35 millones, incluyendo un préstamo senior de US$20 millones, un préstamo subordinado de US$5 millones y otro préstamo de US$10 millones bajo un esquema de financiamiento mixto, financiado por el Fondo Climático de Financiamiento Mixto Finlandia-LAC.

Además, se movilizarán US$45 millones de inversionistas externos, incluyendo el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO), eco.business fund administrado por Finance in Motion y Enabling Qapital, ampliando el impacto y alcance de la operación. Además del apoyo financiero, BID Invest dará servicios de asesoría a Promerica RD.