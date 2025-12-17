BPD obtiene oro en ranking de inclusión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular obtuvo medalla de oro en el primer Ranking de Inclusión Financiera 2025 de la Superintendencia de Bancos, que evalúa el desempeño de las entidades de intermediación financiera en cuanto al acceso, uso, calidad del servicio, herramientas de educación financiera, digitalización y estrategias institucionales con enfoque inclusivo y sostenible.

La entidad financiera terminó entre las primeras posiciones de los bancos múltiples del país, con una puntuación de 83.9. Según este puntaje, el Popular evidencia una integración robusta y consistente de todos sus componentes de inclusión financiera orientados a segmentos vulnerables. Además, el banco logró la insignia de cuenta accesible, reservada para entidades que ofrecen productos financieros sin costos de mantenimiento, sin requisitos de monto de apertura ni balance promedio, lo que facilita el acceso a productos bancarios a sectores de la población tradicionalmente excluidos.