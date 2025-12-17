Gigantes barren en dos juegos a los Toros en SFM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Gigantes del Cibao barrieron en dos juegos seguidos a los Toros del Este, el primero con marcador de 8-1 y el segundo 11-8, viniendo de atrás, en la recta final de la vuelta regular, en choques celebrados en el Estadio Julián Javier.

Con su triunfo, los Gigantes colocan su récord en 19-25, en su lucha de clasificar para semifinales del torneo de LIDOM.

En el segundo juego, los Gigantes fabricaron un rally de cinco vueltas en el octavo episodio para darle vuelta al marcador y ponerlo 11-8. El juego lo ganó Raimen Guduán, perdió Mercedes y el relevista, Pilar se acreditó juego salvado.

En el primer juego, los Gigantes del Cibao, contando con los bates de Gary Sánchez, Luis García y Samad Taylor, quienes empujaron dos carreras cada uno en un espeso rally en el octavo episodio, vencieron 8-1 a los Toros del Este en el primer encuentro de un doble juego que se efectuó ayer en el Estadio Julián Javier.Los Gigantes, con su triunfo, cortaron una racha negativa de seis derrotas al hilo, tras despertar de manera ofensiva.