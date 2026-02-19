Buscan fortalecer la inclusión

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco de Ahorro y Crédito (Adopem) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) firmaron un memorando de entendimiento con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera, el desarrollo productivo y las capacidades de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad en República Dominicana.

El acuerdo establece un marco de cooperación que permitirá articular las capacidades técnicas del PNUD —incluyendo su red de expertos, metodologías y herramientas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), mipymes y emprendimiento— con la experiencia de Adopem en la provisión de servicios financieros y no financieros adaptados a las necesidades de los sectores tradicionalmente excluidos.

Ana María Díaz, representante Residente del PNUD en el país, destacó que este memorando consolida una colaboración que ya venía generando resultados.

Mercedes Canalda, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, resaltó el valor del acuerdo para profundizar la misión social de la entidad financiera.