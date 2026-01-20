No caigas en gancho: ¿Qué es una cuenta mula y por qué debes evitarla?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Te pidieron prestada tu cuenta bancaria para recibir dinero del extranjero o para “ayudar” con una transferencia? Es muy probable que estén intentando utilizarte como mula de dinero.

El Banco Popular Dominicano compartió varias claves para identificar posibles fraudes bancarios mediante la banca digital y qué debes hacer para evitar ser parte esta actividad criminal.

¿Qué es una cuenta mula?

Una cuenta mula es una cuenta bancaria o digital legítima que se utiliza para recibir, mover o retirar dinero de origen ilícito, generalmente vinculado a lavado de activos, estafas u otras actividades criminales.

El delito se comete con la ayuda de un tercero —la llamada mula bancaria— que presta su cuenta, sus datos o su identidad financiera. En muchos casos, esta persona actúa por desconocimiento, necesidad económica o engaño, pero eso no la exime de responsabilidad legal.

El término hace referencia a los “muleros” usados históricamente para transportar mercancía ilegal. En este caso se transporta dinero generado de forma ilícita, utilizando el sistema financiero para ocultar su origen.

¿Cómo están haciendo fraude actualmente?

Las organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos. Ya no se trata solo de transferencias aisladas, sino de redes organizadas que usan múltiples cuentas, montos fragmentados y distintos canales digitales para evitar alertas bancarias.

Entre los casos más comunes está el acercamiento de desconocidos por redes sociales o aplicaciones de mensajería, quienes proponen transferir una suma de dinero a la cuenta del titular y luego dividirla en partes iguales, 50% para ellos y 50% para la persona que recibe.

Este esquema busca involucrar al usuario en operaciones ilícitas de lavado de activos o fraude electrónico, disfrazadas como oportunidades fáciles de ganar dinero.

Otras prácticas comunes incluyen:

- Peticiones para abrir cuentas bancarias “a nombre propio”.

- Retiros y depósitos en efectivo realizados por encargo.

- Uso combinado de banca tradicional, billeteras digitales y criptomonedas.

Señales de alerta que no debes ignorar

- Te solicitan recibir dinero para luego reenviar una parte.

- Te piden prestar tu cuenta, tarjeta, usuario, contraseña o token.

- Te ofrecen trabajos sin contrato, que implican mover fondos.

- Te presionan con urgencia o apelan a emociones fuertes.

- Te piden mantener la operación en secreto.

¿Cómo protegerte?

- No prestes nunca tus cuentas bancarias ni tus datos financieros.

- No aceptes trabajos o favores que impliquen mover dinero de terceros.

- Verifica siempre la identidad de quien te contacta.

- Desconfía de premios, herencias u ofertas inesperadas.

- Ante cualquier sospecha, corta el contacto y notifica a tu banco y a las autoridades.

La información de este artículo es provista por cortesía del Banco Popular Dominicano