Agricultores podrán acceder a fondos de tecnificación de riego por RD$106 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), junto al Banco Agrícola (Bagrícola), presentaron el calendario de convocatorias del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir) por un monto superior a los RD$106 millones.

El calendario contempla ocho convocatorias entre los meses de enero y julio de 2026.

Durante el acto de lanzamiento, realizado en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), quedaron abiertas dos convocatorias, nacionales y de la región Norte del país, con una inversión total de RD$42,400,000.

Dichas convocatorias contemplan apoyos financieros destinados a la modernización de los sistemas de riego y al uso eficiente del agua en la agricultura. La primera está dirigida a proyectos grandes a nivel nacional, con un monto disponible de RD$26,500,000.00, mientras que la segunda se enfoca en proyectos medianos para la región Norte, con RD$15,900,000.00.

La convocatoria, incorporada al programa Bagri-Riego, un esfuerzo conjunto entre Bagrícola y TNR, tiene como meta fortalecer la tecnificación del riego y promover una gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico en apoyo al desarrollo del sector agropecuario nacional.

Los sistemas de riego seleccionados recibirán incentivos del 25 % de su valor en los proyectos grandes que abarcarán de 500 a 2,000 tareas, mientras que los medianos de 100 a 500 recibirán bonificaciones de hasta un 35 %. La misma estará abierta hasta el lunes 20 de abril en todo el territorio nacional, mientras que en la región Norte finalizará el 23 de marzo.

El director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, resaltó los beneficios de las convocatorias del Fotesir y del programa Bagri-Riego, manifestando que con ésta se busca impactar, a nivel nacional, alrededor de 8,400 tareas y en la región Norte unas 3,300 aproximadamente.

Caamaño Vélez indicó que las convocatorias del Fotesir y el programa Bagri-Riego han permitido reducir a más de la mitad el precio de los sistemas de riego y agilizar para los productores los tiempos de ejecución, además de recordar que la implementación de tecnologías de riego fue colocada entre las diez metas priorizadas del Gobierno y que la TNR tiene como finalidad este año impactar unas 33 mil tareas agrícolas, promoviendo una producción más eficiente y sostenible.

Mientras, Steven Baldera, coordinador general de proyectos del Banco Agrícola, destacó que Bagri-Riego refleja su impacto en el 100 % de los proyectos instalados y en funcionamiento, evidenciando que su verdadero aporte va más allá del financiamiento, al transformar el apoyo al productor mediante el criterio técnico.

Asimismo, Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la JAD, destacó que la institución agrupa a más de 80 mil regantes en todo el país. Asimismo, subrayó que, con el apoyo del TNR y el INDRHI, se impulsa la modernización del sistema de riego nacional. Esta iniciativa se centra en el uso eficiente del agua y en la transición estratégica del riego por inundación hacia sistemas presurizados de última generación.

En el acto estuvieron presentes, Gabriela Quiroga Gilardoni, representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en el país; Henry Rosa Polanco y William Alfonso Palacio, en representación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Además, Manuel Ogando, vicepresidente del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), Christophe Prevost, del Banco Mundial; Indhira Pulinario, encargada del Fotesir; Eladio Arnaud, director del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y Erick Dorrejo, director de políticas de desarrollo de la Zona Fronteriza.

Con esta acción, la TNR reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector, la modernización del riego y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la economía rural dominicana.

Los agricultores interesados deberán presentar sus propuestas siguiendo los lineamientos y criterios establecidos por el Fotesir, para más detalles, pueden visitar el portal www.riego.gob.do