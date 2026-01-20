Cap Cana anuncia su participación en Fitur 2026 reafirmando su compromiso con la Marca País

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cap Cana.- Cap Cana, uno de los principales desarrollos turísticos inmobiliarios del país, anuncia su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, como parte de su compromiso con la promoción de la República Dominicana y el fortalecimiento de la Marca País en los principales escenarios internacionales del turismo.

Como ciudad destino inteligente y proyecto de lujo diversificado, Cap Cana diferentes sectores del turismo como: el turismo inmobiliario, hospitalidad de alto nivel (hostelería), turismo deportivo, entre otros, y un estilo de vida planificado, aportando de manera sostenida al crecimiento y posicionamiento del sector turístico nacional.

Cap Cana como destino a la fecha ya se ha destacado por su enfoque en el turismo deportivo como uno de sus principales ejes estratégicos de proyección internacional, logrando posicionar a la República Dominicana en el mapa mundial mediante la celebración de eventos deportivos de clase mundial, en disciplinas como tenis, golf y fútbol, entre otros, por ejemplo el ATP Challenger 175 Copa Cap Cana, el famoso triatlón Ironman 70.3, torneos de pesca deportiva y el MICFootball. Esto ha permitido atraer a atletas de élite, figuras internacionales y miles de fanáticos que, junto a sus familias, dinamizan la economía turística, inmobiliaria y de servicios del destino y del país.

La participación de Cap Cana en Fitur 2026 refuerza la visión de desarrollo responsable, innovación y proyección global, alineada con los esfuerzos nacionales para consolidar a la República Dominicana como un destino competitivo, diverso y de clase mundial.