Wilson Camacho asegura que se trabaja en la Operación Senasa 2.0

El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó este martes que trabajan “a toda marcha” para llevar ante los tribunales, en el menor tiempo posible, la fase de la Operación Cobra 2.0, que hace frente a la supuesta estructura de corrupción administrativa que afectó al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“Nosotros nunca nos detenemos. Seguimos trabajando con esa versión que hemos judicializado: Operación Cobra, y estamos trabajando a toda marcha para que en el menor tiempo posible tener en los tribunales la siguiente versión, tal y como lo dijimos, que habrá una versión 2.0”, pronunció.

Señaló que el órgano persecutor actúa judicialmente cuando cuenta con las evidencias suficientes, y añadió: “Todo el que ha sustraído dinero del Estado va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, afirmó el magistrado.

De igual forma, Camacho calificó como un chiste las declaraciones de Miguel Surun Hernández, quien aseguró que el Ministerio de Justicia ha realizado presiones para detener las investigaciones del caso.

“Creo que todos ustedes son testigos de que rara vez nosotros declaramos; en mi caso particular, yo me detengo. Pero voy a aceptar la provocación: yo creo en este país que nadie tiene dudas de que actuamos conforme a nuestra conciencia. Nadie, no lo hemos hecho en 21 años que tenemos de carrera; yo creo que nadie se haya atrevido a decir eso”, dijo.

Coerción

El juez de la atención permanente Rigoberto Sena Ferreras impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y cabecilla del entramado de corrupción, así como a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Para los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, el juez impuso arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.